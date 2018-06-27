На Средний Урал надвигается шквалистый ветер

17:33 | 28.06.2018

Свердловские спасатели сообщают о надвигающемся на Свердловскую область порывистом ветре и грозах. Так, по данным синоптиков, завтра, 29 июня, ожидаются грозы, усиление ветра до 25 м/с и более, сильные дожди. ГУ МЧС России по Свердловской области уже предупредило жителей об ухудшении погодных условий посредством СМС-сообщений.



В пресс-службе ведомства напоминают, что в период грозы нельзя прятаться под высокими деревьями (особенно отдельно стоящими). Более опасными считаются тополь, ель, сосна.



«Если едете в машине, остановитесь, но из машины не выходите, закройте окна. Поражению ударом молнии способствуют мокрое тело и сырая одежда. Крайне опасно купаться в грозу. Если во время грозы вы в лодке, надо немедленно грести к берегу. Не рекомендуется в грозу пользоваться мобильным телефоном. Лучше всего на время непогоды вообще отключить аппарат», — отмечают в ГУ МЧС России по Свердловской области.