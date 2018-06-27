Мексиканские болельщики активнее других пользовались роумингом в Екатеринбурге

17:00 | 28.06.2018

Завершающий для столицы Урала матч между Мексикой и Швецией на «Екатеринбург Арене» стал самым накаленным в мобильном интернете. Зрители стадиона за несколько часов скачали свыше 1 000 000 мегабайт трафика в сети «МегаФон» — это в два раза выше активности болельщиков любой из других трех прошедших в городе игр.



Резкий скачок в объеме передачи данных был зафиксирован в 20:00. После забитого мяча в ворота сборной Мексики болельщики этой страны начали усиленно следить за параллельной встречей между Германией и Южной Кореей, от исхода которой зависел выход их команды в плей-офф.



«Мы видели, как взгляды людей в сомбреро устремились в смартфоны. До последних минут накал страстей был максимальным, а наш интернет ничуть ему не уступал — скорость на загрузку данных превышала 100 Мбит/с, а на передачу — 50 Мбит/с», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Заключительная для Екатеринбурга встреча турнира отличилась количеством иностранных гостей. В сети «МегаФон» было зарегистрировано в два раза больше туристов, чем на первом матче 15 июня между Египтом и Уругваем. По данным связистов, в тройку стран — лидеров по числу визитеров вошли Мексика (45 % от общего числа роумеров), Швеция (31 %) и США (20 %). Посмотреть на футбол в Екатеринбург также прибыли жители Канады, Нидерландов, Франции, Израиля и Китая.



Зрителями матча стали 33 061 человек, из которых 41 % пользовался услугами «МегаФона». В среднем каждый болельщик с зеленой сим-картой скачал объем данных, сравнимый с размещением в социальных сетях порядка 20 качественных фотографий.



Напомним, что, по данным исследования агентства Telecom Daily, которое проводилось накануне старта чемпионата, «МегаФон» предоставляет своим клиентам лучшие скорости мобильного интернета на стадионе в Екатеринбурге.



Информационная справка



На чемпионате мира — 2018 по футболу «МегаФон» выступает техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех». Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка Конфедераций — 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». ПАО «МегаФон» выиграл тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.