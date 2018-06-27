Два уголовных дела за прописку ради школы возбуждены в Екатеринбурге

16:03 | 28.06.2018

Фото: midag.ru

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, два уголовных дела по фактам предъявления подложных документов для зачисления детей в первые классы школ возбуждены в Екатеринбурге.



Так, недобросовестными родителями были предоставлены поддельные свидетельства о регистрации по месту пребывания при зачислении детей в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 184 «Новая школа» и МАОУ «Гимназия № 116» ещё 1 февраля 2018 года. В ходе работы по проверке предоставленных родителями документов эти факты были вскрыты. Районный отдел по вопросам миграции данных о регистрации детей по указанным в документах адресам не подтвердил.



В связи с этим по материалам прокуратуры в отношении родителей несовершеннолетних было возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).



Теперь родителям будущих первоклашек грозит наказание в виде штрафа до 80 тыс. рублей, или обязательных работ до 480 часов, или, того хуже, исправительных работ на срок до 2 лет.