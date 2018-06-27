Мебельный цех горит в Нижнем Тагиле

Сегодня в 11:52 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в цехе по производству мебели в Нижнем Тагиле. К месту пожара выехали 12 единиц техники и 45 человек личного состава подразделений МЧС.Сразу же по прибытии на место ЧП пожарными был проложен водовод от пожарного гидранта, расположенного в 600 метрах от очага горения. Огонь набирал силу и быстро распространялся из-за большого количества горючих материалов в помещениях цеха. Однако пожарные сумели предотвратить распространение огня, и в 13:27 огонь был локализован. В процессе тушения пожарные вынесли из огня 4 газовых баллона, предотвратив их взрыв.В настоящее время тушение пожара продолжается. Для ликвидации огня с кровли здания задействован коленчатый подъемник, внутри горящего цеха тушение производят четыре звена газодымозащитной службы. На тушении в настоящий момент работают 14 единиц пожарной и спецтехники и 50 человек пожарных.По уточненной информации, из помещений цеха были эвакуированы 150 человек. Жертв и пострадавших в пожаре нет.