Болельщик из США потерял паспорт по прилете в Екатеринбург. Пришлось вмешаться полиции

14:50 | 28.06.2018

Фото предоставлено В.Н. Горелых

61-летнему гражданину США, прибывшему в Екатеринбург в качестве болельщика чемпионата мира по футболу, почти сразу после прилета пришлось обращаться в полицию. При заселении в гостиницу выяснилось, что он потерял паспорт. Документ оперативно нашли полицейские.



«В итоге проведенных мероприятий паспорт был найден в московском аэропорту Домодедово, в салоне лайнера, в котором летел болельщик. Ближайшим рейсом документ был доставлен в Екатеринбург», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.