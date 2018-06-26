В Екатеринбурге в микрорайоне Ботанический автомобиль насмерть сбил пожилую женщину

Сегодня около 12:00 в микрорайоне Ботанический была насмерть сбита автомобилем пожилая женщина, переходившая дорогу около магазина «Магнит».«Бабушка выбежала на проезжую часть прямо под колёса автомобиля. Водитель и пешеход не заметили друг друга. Обзор загораживала стоявшая в это время на одной из полос фура», — рассказал порталу Е1.ru один из очевидцев происшествия.Стоит отметить, что грузовик, перекрывавший обзор проезжей части, с места происшествия сразу же уехал.Женщина скончалась на месте, до приезда машины скорой помощи. В результате происшествия была перекрыта улица Крестинского, на которой и случилась трагедия.