Очередной грузовик провалился под землю в Екатеринбурге

Сегодня утром в Екатеринбурге недалеко от ТЦ «Омега» очередной большегрузный самосвал провалился задними колёсами под асфальт.Неприятность произошла с самосвалом, работающим на строительстве нового торгового центра.«Машина начала трогаться и провалилась в яму, которая была огромной и глубокой, раз машина сразу провалилась и начала падать на бок. Я думала, что вот-вот этот КамАЗ перевернётся, но водитель смог выбраться из машины», — рассказывает девушка, очевидец происшествия.«Скорее всего, в этом месте под проезжей частью проходят старые коммуникации, возможно, именно они и обвалили асфальт», — пояснил порталу E1.ru директор УК «Омега» Владимир Смирнов.К счастью, никто из людей в происшествии не пострадал.Напомним, что не так давно, в середине июня, в Екатеринбурге под землю провалилась продуктовая фура торговой сети «Магнит».