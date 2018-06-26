На городском пруду Екатеринбурга потерпел бедствие прогулочный катер с людьми

13:24 | 28.06.2018

Фото: E1.ru

Накануне вечером на городском пруду Екатеринбурга перевернулся катер с людьми на борту, в результате в воде оказались семь человек. О произошедшем стало известно от очевидцев и пострадавших в происшествии, которые сообщили об этом в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».



«Мы решили прокатиться на катере, но получилось так, что лодка перевернулась. Во время разбирательств на пристани оказалось, что хозяина нет, был только его якобы друг, который снял с себя ответственность. В итоге — чудом выжившие семь человек, утонувшие телефоны, документы, обувь. И шок, который никто не возместит», — написала одна из пострадавших.



Факт происшествия подтвердили в МЧС. Добавив, что, когда спасатели прибыли к месту происшествия, все пассажиры перевернувшегося катера уже самостоятельно выбрались на берег. К счастью для себя, да и для владельца плавсредства, все находившиеся в катере были в спасательных жилетах и никто особенно не пострадал. Дальнейшим выяснением обстоятельств произошедшего на пруду занимается полиция.



А вот по словам пострадавших, полицейские отправили их самостоятельно фиксировать телесные повреждения в медучреждении.



В УМВД по городу Екатеринбургу ситуацию пока никак не комментируют, обещая сделать это позже, уже по итогам разбирательства. По неофициальной информации, подробности не сообщают по причине негласного запрета на распространение негативной информации во время прохождения игр ЧМ-2018.