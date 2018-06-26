В Екатеринбурге будут судить горе-родителей, допустивших смерть трех своих детей

13:12 | 28.06.2018

Фото: служба спасения "Сова"

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении родителей, обвиняемых в гибели 3 детей по неосторожности во время пожара в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге. По версии следствия 18 февраля 2018 года мужчина 1990 г. р. и его гражданская супруга 1988 г. р. находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Сиреневом бульваре со своими малолетними детьми: двумя мальчиками, 2013 г. р. и 2015 г. р., и девочкой, 2016 г. р.



Обвиняемые оставили своих малолетних детей без присмотра, после чего один из малолетних детей, предположительно балуясь зажигалкой, поджег детские игрушки, началось возгорание, в результате чего дети получили острое отравление окисью углерода и скончались.



Ответственность за смерть детей возложили на родителей, которые были обязаны озаботиться об их здоровье. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Екатеринбурга. Санкция вменяемой горе-родителям статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.