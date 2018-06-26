Екатеринбургские школы запускают второй этап записи детей в первые классы

11:41 | 28.06.2018

Фото: privetsochi.ru

Как сообщают в Департаменте образования администрации Екатеринбурга, 1 июля в городе стартует второй этап подачи заявлений для зачисления детей в 1-й класс.



К сегодняшнему дню свободные места остались только в 98 из 155 городских школ Екатеринбурга.



Департамент образования опубликовал список школ города, где ещё есть свободные места:



• Верх-Исетский район: № 6, 48, 57, 74, 116, 121, 141, 143, 163, 168, 171;



• Железнодорожный район: № 30, 50, 75, 83, 119, 127, 129, 147, 149, 166, 179, 208, 221;



• Кировский район: № 24, 36, 43, 45, 82, 88, 108, 125, 134, 145, 146, 150, 151, 157, 164;



• Ленинский район: № 3, 10, 17, 55, 64, 65, 85, 93, 109, 120, 140, 154, 173, 175;



• Октябрьский район: № 7, 14, 15, 26, 28, 40, 60, 62, 92, 96, 97, 210;



• Орджоникидзевский район: № 22, 27, 49, 66, 68, 72, 77, 81, 95, 98, 107, 112, 113, 114, 115, 117, 128, 136, 205;



• Чкаловский район: № 20, 21, 59, 84, 86, 87, 102, 105, 131, 132, 135, 137, 142, 197.



Отметим, что на сегодняшний день в школы города уже зачислены 15 тысяч 638 первоклашек.