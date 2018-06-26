Шарташский парк превращается в свалку

Ключевая рекреационная зона Екатеринбурга — берег озера Шарташ — вновь оказалась под угрозой превращения в несанкционированную свалку. Горожане, которые приезжают отдохнуть с детьми, и велосипедисты жалуются, что мусорные урны переполнены, отходы валяются рядом на земле.Учитывая, что в Екатеринбург наконец пришло настоящее лето и жители уральской столицы массово отправляются на пикники к берегу озера, можно предположить, что после ближайших выходных ситуация будет еще более плачевная. К счастью, иностранные болельщики не доезжают до этой части города — в противном случае, вероятно, они бы ужаснулись отношению свердловчан к природе.Напомним, что проблема свалок на берегу Шарташа была озвучена еще весной. Тогда новый директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заявил, что вопрос будет в скором времени решен. Однако мусор как валялся, так и валяется.