Первые объекты, отремонтированные в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», введены в строй в Свердловской области

11:09 | 28.06.2018

Фото: ekabu.ru

Первым объектом, введённым в эксплуатацию после ремонта в рамках федеральной программы, стал обход Верхней Пышмы с двумя многоуровневыми транспортными развязками.



От большой транспортной нагрузки, а в сутки здесь проезжает порядка 18 тысяч автомобилей, на некоторых съездах с трассы произошёл серьёзный износ дорожного покрытия. Образовавшаяся колея превышала допустимые параметры, кроме колеи образовались продольные и поперечные трещины, просадки покрытия и выбоины.



В общей сложности специалистами ООО «БИТУМЕН», выполнявшими работы на этом объекте, было отремонтировано 3,5 километра покрытия на трех из девяти съездов дорожных развязок, соединяющих обход В. Пышмы с ЕКАД. Стоимость контракта составила почти 30 миллионов рублей.



Ещё два участка дорог, введённые в эксплуатацию после ремонта и отремонтированные в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», — это подъезд к Верхней Пышме от двадцать девятого километра Серовского тракта в обоих направлениях.



Отметим, что в 2018 году в Екатеринбургской агломерации предстоит отремонтировать 36 участков дорожной сети общей протяжённостью 108 километров. В их числе примерно 79 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Будут отремонтированы участки в районе Большого Седельниково, на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск, на серовском и тюменском направлениях. Также подвергнется ремонту более 31 километра уличной сети столицы Урала.



Всего на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области в 2018 году запланировано 1,8 миллиарда рублей. В том числе 0,8 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета, 1 миллиард заложен в областном бюджете и 52 миллиона потратит бюджет Екатеринбурга.