Родители первоклашек в Екатеринбурге попали под уголовку за подделку документов

10:32 | 28.06.2018

В Екатеринбурге по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении двух родителей по факту предъявления поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания для зачисления детей в первые классы гимназии № 116 и школы № 184 «Новая школа». В ходе проверки выяснилось, что документы, предъявленные родителями, не выдавались, данные свидетельства имеют признаки подделки.



По материалам прокуратуры следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении родителей по ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.