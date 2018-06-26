Перед судом предстанет екатеринбуржец, наехавший на велосипедиста

10:22 | 28.06.2018

Фото: http://rusdtp.ru

Молодой человек, который в мае этого года на своем «БМВ Х5» (с госномером А918МЕ196RUS) наехал на улице Халтурина на велосипедиста, оказался на скамье подсудимых. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, материалы уголовного дела переданы в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



По версии органов дознания, вечером 18 мая 2018 года, находясь на ул. Халтурина, из хулиганских побуждений на автомобиле марки «БМВ Х5» обвиняемый заехал на тротуар. Находящийся на тротуаре 20-летний велосипедист сделал замечание обвиняемому и попросил съехать на проезжую часть. Однако обвиняемый, выражаясь грубой нецензурной бранью в адрес велосипедиста, продолжил движение по тротуару, наехав автомобилем на велосипед, который упал на потерпевшего, причинив телесные повреждения.