В отношении пьяного «джипера», въехавшего в толпу в Полевском, возбуждено уголовное дело за покушение на убийство

10:16 | 28.06.2018

Фото: скриншот видео, портал bazhopol.ru

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области, в отношении водителя внедорожника Toyota Land Cruiser, наехавшего на группу людей в Полевском, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство).



В сообщении отмечается, что поводом для возбуждения уголовного дела именно по этой статье УК РФ послужила публикация в одном из СМИ о том, что наезду предшествовал конфликт между водителем джипа и группой молодых людей, во время которого водитель джипа угрожал оппонентам убийством, после чего и совершил наезд.



Кроме того, СКР разыскивает непосредственных очевидцев происшествия и просит их на условиях конфиденциальности рассказать подробности инцидента по телефонам: 8 (343) 297-71-61 (дежурный по следственному управлению), 8 (343) 297-72-17 (первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области).



Как ранее сообщал городской сайт Полевского bazhopol.ru, внедорожник въехал в группу людей численностью около 40 человек, отмечавших День молодежи, не снижая скорости.



Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, в результате наезда автомобиля на людей пострадали две девушки 23 и 26 лет. У одной из них ушиб голени, она госпитализирована, у второй — ушиб уха.



Валерий Горелых также сообщил, что в 2015 году мужчина уже лишался водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Но после этого вновь попался пьяным за рулем, тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), суд назначил ему наказание в виде 200 часов исправительных работ.



После последнего инцидента полиция Полевского вновь возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»), добавил Горелых.