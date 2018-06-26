Зенитный ракетно-пушечный комплекс на окраине Екатеринбурга напугал горожан



«Панцирь-С2» нaчал пoступaть в вoйска в кoнце 2015 гoда. Фото: https://promvest.info/

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге воздушное пространство полностью контролирует зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С2». Такими наблюдениями поделились внимательные автомобилисты, которые накануне вечером заприметили ПЗРК, стоящим на неэксплуатируемом мосту над ЕКАД, недалеко от микрорайона Академический.Известно, что расчеты ЗРПК «Панцирь-С2» также несут боевое дежурство на авиабазе Хмеймим в Сирии, прикрывая совместно с С-400 группировку ВКС России.ЗРПК «Панцирь-С2» обеспечивает надежную защиту от максимально широкой линейки средств воздушного нападения — от беспилотного летательного аппарата до крылатой ракеты. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами с границами зоны поражения до 18–20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.