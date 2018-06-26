В Екатеринбурге загорелся ККТ «Космос»

22:56 | 27.06.2018

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В Екатеринбурге горит кино-концертный зал «Космос», находящийся на набережной екатеринбургской акватории. В настоящее время множество пожарных машин (количество не уточняется) пытаются справиться с возгоранием.



Предположительно, причиной пожара стал утеплитель на втором этаже здания, который загорелся по непонятным причинам. Пожарные работают по высокому рангу 2-бис. Сообщается, что из здания эвакуированы 40 человек, среди которых нет детей.



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