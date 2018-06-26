В Екатеринбурге ищут педофила из Академического, который изнасиловал 12-летнюю девочку в лифте

22:05 | 27.06.2018

В Екатеринбурге объявлен в розыск мужчина, изнасиловавший 12-летнюю девочку в лифте дома на улице Павла Шаманова в микрорайоне Академический в Екатеринбурге. По данным регионального СК, преступник напал на ребёнка днём 26 июня в промежутке между 12:00 и 13:00. Розыскной орган отмечает, что злоумышленник попал в объектив камер видеонаблюдения. Благодаря этому следователям удалось установить его приметы.



В настоящее время областной следственный комитет возбудил уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления сексуального характера в отношении малолетней девочки. В настоящее время над делом работает усиленная следственно-оперативная группа.



Отмечается, что в розыск объявлен худощавый мужчина восточной внешности 30-35 лет, ростом около 170 сантиметров, с крупным носом и глубоко посаженными тёмными глазами. Злоумышленник был одет в чёрные спортивные штаны и тёмно-синюю футболку с иностранной надписью.



Фото: СУ СК по Свердловской области