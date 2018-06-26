На пост главы Екатеринбурга заявлен еще один кандидат

21:02 | 27.06.2018

ekbrealty.ru

Документы на участие в конкурсе на должность главы Екатеринбурга подал профессор кафедры прикладной экономики в Техническом университете УГМК Максим Котляров.



Известно, что господин Котляров работает в научной сфере. Он окончил УрГЭУ и является экспертом Российской академии наук (РАН).



Напомним, прием заявлений продлится до 6 июля. Первым участником конкурса на должность мэра Екатеринбурга стал депутат Госдумы Андрей Альшевских.