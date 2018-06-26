В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Новаторов на Уралмаше

18:02 | 27.06.2018

Фото: yutvil.ru

Как сообщает сегодня пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в связи с производством работ по благоустройству будет закрыта для движения автотранспорта улица Новаторов на Уралмаше.



Работы начнутся в воскресенье, 1 июля, и продлятся до 15 июля. Транспорт не сможет двигаться на участке улицы Новаторов от перекрёстка с улицей Ломоносова до дома № 8. В связи с этим на протяжении двух недель (с 1 по 15 июля) автомобилистам придётся объезжать ремонтируемый участок по соседним улицам — Ломоносова, Коммунистической и Индустрии.