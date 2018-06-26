Собственника земельного участка под Белояркой, где полицейские остановили работу карьера, проверила прокуратура

17:51 | 27.06.2018

Сотрудники Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры установили личность собственника земельного участка вблизи села Златогорово Белоярского городского округа, на котором в середине мая сотрудники полиции приостановили разработку карьера, где добывали скалу и дресву. В соответствии с выпиской о государственной регистрации права, собственником участка с кадастровым номером 66:06:4504026:1858 с 23 мая 2017 года является местный бизнесмен Алексей Буц. В настоящий момент участок используется для добычи недр для собственных нужд.



Вместе с тем, по мнению прокуратуры, учитывая, что участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, в действиях Буца может быть допущено нецелевое использование участка, в связи с чем материалы переданы в Управление Россельхознадзора по Свердловской области. Отметим, что использование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для добычи песка, гравия, скального грунта запрещено, так как собственник обязан использовать их в соответствии с их целевым назначением либо же обратиться в органы власти с заявлением о переводе земельного участка в другую категорию.



Напомним, что 17 мая этого года после публикации о разработке недр и заявления главы Белоярского городского округа Андрея Горбова на карьер выезжали сотрудники полиции местного ОВД.



«Сыщики обнаружили работающий экскаватор, который осуществлял погрузку земли в кузов грузовика. Работа была приостановлена, туда же оперативно прибыл гражданин, представившийся хозяином этого участка и предъявивший документы, якобы разрешающие пользование этой землей. Насколько они соответствуют действительности, сейчас полицией проверяется», — сообщал ранее veved.ru пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По его словам, органы внутренних дел также установили, что экскаватор на учете не состоит, а мужчина, управлявший им, не имеет на то права.



«Представители МВД привлекли к проведению проверки работников технадзора, сейчас устанавливается статус земельного участка, и по итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — добавил Валерий Горелых.