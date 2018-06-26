Пропавший вчера в Красноуральске мальчик найден мёртвым

16:48 | 27.06.2018

Фото: fototerra.ru

Мальчик, пропавший 26 июня в Красноуральске, найден мёртвым. Тело 8-летнего ребёнка спасатели обнаружили в водоёме.



Группа из 30 человек занималась поисками ребёнка со вчерашнего дня, не прекращая поиски даже ночью. Помощь сотрудникам правоохранительных органов и МЧС оказывали волонтёры поисковых отрядов «Скорпион» и «Лиза Алерт».



По предварительным данным, ребенок, играя на берегу, упал в воду и утонул. Следственными органами начата доследственная проверка, по итогам которой будет дана процессуальная оценка случившегося.