В Свердловской области разрешили из Роспечати делать супермаркеты

16:17 | 27.06.2018

Постановление «Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, расположенных на территории Свердловской области» подписал глава региона Евгений Куйвашев.



Если сказать проще, губернатор Свердловской области утвердил перечень товаров, которыми с настоящего времени можно торговать как в киосках Роспечати, так и в других точках реализации газет и журналов.



Ассортимент разрешённой к продаже продукции, по сравнению с прежним, существенно расширился. Теперь владельцы киосков по распространению печатных СМИ смогут продавать любую косметику, за исключением спиртосодержащей, галантерейные мелочи, продукты питания, если они не требуют специальных условий хранения и не портятся дольше 3 месяцев, а также семена для садоводов, средства для защиты от насекомых и средства по уходу за одеждой, как, впрочем, и саму одежду, и ещё многое другое, типа презервативов и тестов на беременность.



Контролировать выполнение данного губернаторского поручения будет вице-губернатор Алексей Орлов.