СРОЧНО! В Екатеринбурге задержана председатель ПЖСК «Бухта Квинс»

15:12 | 27.06.2018

Сегодня, 27 июня, примерно в 14:30 сотрудниками уголовного розыска была задержана председатель потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс» Зиля Булатова, в отношении которой возбуждено уголовное дело (№11808650005000001) по ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»). Об этом veved.ru стало известно из собственных источников.



Известно, что Зиля Булатова была задержана на территории коттеджного поселка «Бухта Квинс», при этом она нецензурно выражалась в адрес сотрудников полиции, проявляя агрессивное поведение.



В начале июня она была объявлена в розыск из-за уклонения от явки к дознавателю, а по адресу, по которому была зарегистрирована, не проживала, в связи с чем оперативниками и было проведено задержание для её доставки в отдел дознания.



Отметим, что в настоящее время сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Булатовой по факту клеветы в адрес барда Александра Новикова. Основанием для подачи заявления со стороны музыканта стали публикации в СМИ, в том числе в URA.RU, «МК-Урал» и «Вечерние ведомости». В материалах Зиля Булатова выразила мнение, что дело против нее заказал бард Александр Новиков, чтобы дискредитировать председателя ПЖСК (речь идет об уголовном деле, по которому Булатова обвиняется по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).



Сам Новиков утверждает, что эти сведения не соответствуют действительности, порочат его честь, достоинство и подрывают репутацию. Никакого отношения к уголовному делу, возбужденному в отношении Булатовой, он не имеет, указывая, что в соответствии с положениями ст. 315 УК РФ объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, обеспечивающие обязательность судебных актов, а указанная статья входит в раздел «Преступления против госвласти», а не частных интересов.



По мнению следствия, Булатова, достоверно зная о принудительном исполнении судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу одного из пайщиков, в целях недопущения поступления денежных средств принимала активные меры, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.



Так, в обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета ПЖСК «Бухта Квинс» Булатова принимала от членов кооператива денежные средства наличными, выдавая приходные кассовые ордера, а также направляла денежные средства ПЖСК на цели, не связанные с исполнением решения суда.