В Екатеринбурге пройдет выставка охотничьих трофеев

14:06 | 27.06.2018

На заседании охотхозяйственного совета Свердловской области под председательством первого вице-губернатора региона Алексея Орлова принято решение о проведении выставки охотничьих трофеев в Екатеринбурге. Предварительно, мероприятие состоится в октябре этого года, когда на Средний Урал приезжает большое количество охотников из других субъектов.



«Считаю, у этой выставки хорошие перспективы. По опыту проведения подобных мероприятий в других местах видим, что интерес колоссальный. Это мероприятие вписывается в общую концепцию развития выставочной деятельности региона и привлечет большое количество посетителей», — отметил Алексей Орлов.



Предполагается, что на первой выставке будут представлены частные трофейные коллекции, в том числе экспонаты, добытые в других странах, например Африке. В перспективе формат выставки может быть расширен до уровня межрегиональной выставки охотничьих трофеев, охотничье-рыболовной продукции, снаряжения и техники.