Более полумиллиона рублей получил житель Екатеринбурга с «АльфаСтрахования-Жизнь» за отказ оплатить лечение за рубежом

13:21 | 27.06.2018

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, житель Екатеринбурга отсудил у страховой компании 542 тысячи рублей за отказ в оплате лечения в Испании. Неприятный инцидент произошёл ещё летом прошлого года, а разрешился только сейчас.



Отправляясь на отдых в Испанию, екатеринбуржец заключил со страховой компанией «АльфаСтрахование-Жизнь» договор страхования медицинских расходов во время путешествия. Общая страховая сумма по договору составляла 35 тысяч евро, действовал договор в течение месяца и был заключен на основании «Правил страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства».



В Испании мужчину госпитализировали с острым инфарктом миокарда. Общая сумма медицинского обслуживания составила 10 226 евро. Однако страховая компания согласилась покрыть расходы лишь частично — на сумму 4 331 евро, сославшись на пункты «Правил страхования граждан, выезжающих за пределы постоянного места жительства» по страхованию непредвиденных расходов, в соответствии с которыми договором страхования не покрываются расходы, связанные с пластической и восстановительной хирургией.



Мужчина не согласился с такой постановкой вопроса и подал иск в суд. Суд требования истца удовлетворил частично. Согласно решению суда со страховой компании взыскивалась сумма страхового возмещения в размере 400 971 рубля, штраф в размере 100 тысяч рублей, неустойка — 13 196 рублей, компенсация морального вреда в сумме 3 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 25 тысяч рублей. Всего 542 167 рублей.



Однако ни истец, ни ответчик с таким решением суда не согласились и подали апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Истец просил увеличить сумму взыскания со страховой компании, а ответчик, в свою очередь, настаивал на том, что произошедшее не является страховым случаем.



В результате рассмотрения жалоб Свердловским областным судом решение Кировского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.