Полиция задержала в Екатеринбурге воришку, похитившего телефон у болельщика из Египта

11:42 | 27.06.2018

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Сотрудники полиции в Екатеринбурге по горячим следам раскрыли кражу сотового телефона у болельщика из Египта. Мобильный телефон стоимостью около 20 тысяч рублей был похищен в ресторане быстрого питания на проспекте Ленина за день до начала игры сборной его страны.



Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, египтянин обратился с заявлением в полицию, после чего сотрудники уголовного розыска оперативно вышли на след и задержали злоумышленника — ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления неработающего местного жителя 1973 года рождения. В совершении кражи у иностранного гостя он сознался, дав признательные показания.



«Мобильный телефон возвращен владельцу. Мужчина искренне поблагодарил представителей МВД за профессионализм в работе», — отметил полковник Горелых.