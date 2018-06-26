Восемь тонн абрикосов смешали с землей под Екатеринбургом

Накануне, 26 июня, в результате контрольного мероприятия на плодоовощной базе, проведенного сотрудниками Управления Россельхознадзора по Свердловской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Свердловской области, Свердловской транспортной прокуратуры и Екатеринбургской таможни, изъято и уничтожено 8 тонн абрикосов неустановленного происхождения.На фрукты отсутствовали документы, подтверждающие их происхождение и карантинное фитосанитарное состояние. Продукция изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов путем смешивания с землей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.