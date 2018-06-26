Новости дня
10:39 | 27.06.2018
Житель Екатеринбурга обманным путем получил кредитов почти на 50 миллионов рублей
В дальнейшем он подыскивал лиц, нуждающихся в дополнительном заработке и находящихся в тяжелой жизненной ситуации, после чего путем уговоров либо обещания денежного вознаграждения склонял к заключению фиктивных кредитных договоров от их имени. Также с целью привлечения номинальных заемщиков был создан сайт, на котором размещена информация о возможности гражданам оформить кредиты в банках за вознаграждение, которое может выражаться в приобретении автомобиля, туристической путевки, недвижимости либо получении наличных денежных средств.
После получения кредитов обвиняемый со своим подельником распоряжались похищенными средствами по своему усмотрению, имущественный ущерб банков составил свыше 47,8 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»), направлено в Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга. Сообщник мужчины скрылся и объявлен в розыск.
© «Вечерние Ведомости»
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