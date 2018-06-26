Во время Сабантуя в «Белой лошади» автобусы между Екатеринбургом и Двуреченском будут двигаться с интервалом в 30 минут

09:35 | 27.06.2018

30 июня в селе Кадниково, на базе загородного клуба «Белая лошадь», состоится областной Сабантуй. Праздник проводится ежегодно и стал для «Белой лошади» традиционным. Отпраздновать Сабантуй здесь гости приезжают не только из разных уголков области, но и из соседних регионов. Чтобы гостям было легче добираться до места проведения праздничных мероприятий, транспортное сообщение до Кадниково будет усилено дополнительными автобусами.



Так, на маршрут № 33 сообщением Екатеринбург — Двуреченск выйдут четыре автобуса большого и среднего класса.



«Движение автобусов будет осуществляться с 6 часов 28 минут из Кадниково, первое отправление автобусов от екатеринбургского автовокзала «Южный» к месту празднования в 7 часов 40 минут. После окончания праздничных мероприятий последний автобус из Кадниково уйдёт в 19 часов. Интервал движения автобусов будет составлять 30 минут при пиковых нагрузках и 60 минут в остальное время», — пояснил вице-губернатор Свердловской области Азат Салихов.



Около 10 тысяч человек ждут организаторы мероприятия в гости. Специально для удобства подъезда к месту проведения праздника разработана временная схема дорожного движения, предусмотрены парковочные места для размещения нескольких тысяч легковых автомобилей.