Мексиканский карнавал болельщиков пройдёт по улицам Екатеринбурга перед игрой со Швецией

09:11 | 27.06.2018

Фото: versiya.info

Традиционное шествие проведут сегодня фанаты футбола из Мексики по улицам Екатеринбурга. Повсюду, куда бы ни приезжали они болеть за свою команду, мексиканцы проводят шествие. Вот и сегодня, собравшись за несколько часов до матча, они пройдут от площади Коммунаров до стадиона.



По информации от организаторов, участие в шествии примут более двух тысяч человек. Всего же поддержать свою сборную в Россию приехали от 15 до 20 тысяч мексиканских фанатов со всего мира. Многие из них прибудут в Екатеринбург на поездах только сегодня.



«Фанаты «Сердца ацтеков», которые приехали из всех уголков Мексики и всего мира в Екатеринбург, должны дать понять всему миру, что Мексика будет поддерживать своих людей. Русские и весь мир будут свидетелями неповторимого мексиканского праздника. Мы покажем лучшую поддержку футболистов и весь наш колорит, споём лучшие песни и серенады и, конечно, оторвёмся по полной!» — говорится в сообщении организаторов.



Напомним, матч между Мексикой и Швецией начнётся на «Екатеринбург Арене» сегодня в 19:00.