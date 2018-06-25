Несколько детей отравились в поезде Екатеринбург - Анапа

23:21 | 26.06.2018

an.info

В поезде Екатеринбург-Анапа, следовавшем в оздоровительный лагерь «Жемчужина России», отравились 10 детей.



Ранее дети ели в вагоне-ресторане, после чего 35 пассажиров (31 ребёнок и 4 взрослых) стали жаловаться на недомогание и боли в животе. Был поставлен предварительный диагноз «пищевое отравление». В результате 10 детей по прибытию в Анапу были госпитализированы.



Новороссийская транспортная прокуратура с сотрудниками Роспотребнадзора проводит проверку по факту отравления. Администрация Анапы утверждает, что сейчас жизни детей ничего не угрожает, однако они нуждаются в лечении.