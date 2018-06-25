Перед последней игрой ЧМ-2018 в Екатеринбурге запустили карту лояльности для туристов

21:17 | 26.06.2018

https://www.znak.com

В преддверии последней игры в рамках чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге запустили гостевые карты «Сити-пасс». Данные карты дают привилегии, бонусы и скидки на посещение кафе и ресторанов, музеев и галерей.



«Сити-пасс» даёт возможность бесплатно посетить музеи и галереи Екатеринбурга, сходить на экскурсию по историческому центру города и воспользоваться велопрокатом, а также предоставляет скидки и бонусы в пяти театрах, шести сувенирных лавках, 45 барах, кафе и ресторанах (5–20 %) и почти 30 музеях. Как рассказал директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, карту можно получить бесплатно, но для этого нужно будет ответить на четыре вопроса по истории Свердловска — Екатеринбурга. Данный музей стал одной из площадок, где можно будет приобрести «Сити-пасс».



Иностранные гости, кто не осведомлён об истории уральской столицы, смогут приобрести карту привилегий за деньги. Это карты для детей и взрослых, на сутки или на два дня. Цена в зависимости от вида карты составит от 500 рублей до 1,6 тысячи рублей. «Сити-пасс» на посещение музеев будет действительна в течение пяти дней после первого похода в музей.