На Уралмашзавод в Екатеринбурге завезут оборудование из Италии

19:33 | 26.06.2018

atomic-energy.ru

На Уралмашзавод в Екатеринбурге доставят оборудование компаний Pietro Carnaghi и Safop. По информации пресс-службы завода, планируется начать монтаж оборудования уже осенью. Также уже доставлен первый станок от компании Pama, который позволит обрабатывать детали длиной до 32 м.



Такие нововведения связаны с программой Газпромбанка по расширению производственных мощностей. До конца 2019 года планируется поменять 15 станков. В пресс-службе завода также отметили, что на предприятии в настоящее время обсуждается проект по созданию литейно-ковочного комплекса для производства заготовки прокатных валков в Первоуральске.