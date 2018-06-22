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19:11 | 26.06.2018

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Мобильное консульство Мексики в Екатеринбурге будет работать три дня

Для обслуживания болельщиков, прибывших на матч Мексика — Швеция в Екатеринбург, на три дня в столице Урала открылось мобильное консульство Мексики.

Консульство работает с 26 по 28 июня, находится в здании Уральской торгово-промышленной палаты (ул. Народной Воли, 19а). Как сообщает пресс-служба Уральской ТПП, оказывать приезжим мексиканцам помощь будут три сотрудника посольства Мексики в России.

Напомним, футбольный матч между сборными Мексики и Швеции состоится уже завтра, 27 июня, на «Екатеринбург Арене». Этот матч станет последним для Екатеринбурга в рамках ЧМ-2018.

Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»

 


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