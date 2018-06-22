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17:32 | 26.06.2018
В Екатеринбурге на месте дома, где работал Борис Ельцин, начинают возводить высотку
Согласно паспорту объекта, здесь построят разновысотный (9–25 этажей) многосекционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой на 231 место. Согласно разрешению на строительство, выданному 22 мая 2018 года, в доме будет 154 квартиры, их общая площадь составит 12 372 квадратных метра. Передача ключей запланирована на II квартал 2021 года.
Разрешение на строительство выдано компании «Эстейт Девелопмент» до конца 2020 года. Её связывают с компанией Prinzip, которая занималась этим проектом раньше. Prinzip реализует также проекты по строительству ЖК «Первый Николаевский», «Ньютон Парк» и «Малевич».
Напомним, что в здании на Первомайской, 60, в советские годы работал Борис Ельцин, потом здание пустовало, неоднократно горело, а в ноябре 2017 года было демонтировано.
© «Вечерние Ведомости»
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