Получал по почте: уральские таможенники задержали контрабандиста с наркотиками из Китая

16:04 | 26.06.2018

Сотрудники Уральской оперативной таможни задержали 31-летнего екатеринбуржца, который заказывал наркотики по почте. По словам подозреваемого, он познакомился с гражданином Китая в интернете и получал от него посылки с синтетическими наркотиками.



Препараты маскировали под одежду и высылали в международных почтовых отправлениях. После получения мужчина прятал их в гараже.



В результате оперативно-розыскных действий сотрудники Уральской оперативной таможни вышли на след получателя. В тайнике оперативники обнаружили 9 пакетов с таблетками. Согласно заключению экспертов, таблетки являются синтетическим наркотическим средством общим весом 377 граммов, это порядка 1000 таблеток. Стоимость партии оценивается в полтора миллиона рублей.



Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).



Материалы дела переданы для расследования в ГУ МВД России по Свердловской области. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.