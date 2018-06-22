Областное Заксобрание отдаст земли в парке Маяковского мэрии Екатеринбурга

16:01 | 26.06.2018

agentika.com

Сегодня Заксобрание Свердловской области одобрило безвозмездную передачу почти 50 гектаров земли в ЦПКиО им. Маяковского администрации Екатеринбурга для проведения на них работ по облагораживанию территории. За это решение проголосовало большинство депутатов — 34 из 42.



О том, чтобы часть территории ЦПКиО перешла во владение Екатеринбурга, просил сам директор парка Роман Шадрин. Речь идёт о землях у главной аллеи парка, где располагаются аттракционы (очевидно, детские). По его мнению, передача земель городским властям должна значительно ускорить процесс модернизации рекреационной территории.



До этого времени мэрия Екатеринбурга не могла проводить в парке Маяковского никаких серьёзных работ, поскольку ЦПКиО носит статус особо охраняемой зоны, находящейся в собственности области. До сегодняшнего дня муниципалитет не имел влияния над ней.