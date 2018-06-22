Шведы размялись на «Екатеринбург Арене», а мексиканцы перенесли тренировку на другую площадку

15:50 | 26.06.2018

Фото: Википедия

За день до игры между командами Мексики и Швеции сборная Мексики перенесла свою тренировку с «Екатеринбург Арены» на другую площадку.



Спортсмены приняли решение тренироваться на Уралмаше, на стадионе «СКБ-Банк Арена», о переносе площадки стало известно сразу после тренировки, проведенной на «Екатеринбург Арене» сборной Швеции.



Очевидно, всё дело в том, что сборная Швеции провела сегодня предматчевую тренировку на ограниченном, практически до линии штрафной, защитной пленкой пространстве. До этого момента команда сборной Мексики планировала провести тренировку на «Екатеринбург Арене».



Стоит отметить, что при проведении ЧМ-2018 в Екатеринбурге это уже вторая команда, которая решила тренироваться не на турнирном стадионе. До этого футболисты из сборной Перу перед матчем с Францией решили тренироваться на Химмаше, на новом стадионе «Ермак». Тогда это объяснялось тем, что тренировочная площадка на Химмаше находится в непосредственной близости от отеля «Рамада», где останавливались футболисты из Перу.



Поединок между сборными Швеции и Мексики состоится в Екатеринбурге завтра, 27 июня, и станет последней игрой, которую уральская столица примет в рамках чемпионата мира по футболу — 2018.



Для шведов завтрашняя игра крайне важна. Сейчас команда занимает третью строчку в группе, и для выхода в плей-офф сборная Швеции должна обыграть Мексику, кроме того, футболисты из Южной Кореи должны одержать победу над сборной Германии. При ином раскладе для футболистов из Швеции чемпионат по футболу будет завершён.



А вот сборная Мексики фактически уже обеспечила себе выход в 1/8 финала: имея в копилке шесть очков, она занимает первое место в группе.