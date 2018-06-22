В Екатеринбурге активисты «Справедливой России» выступили против пенсионной реформы на крыльце областного Заксобрания

Сегодня около 10 часов утра у здания Заксобрания Свердловской области активные члены партии «Справедливая Россия» устроили пикет в знак несогласия с новой пенсионной реформой, предполагающей повышение пенсионного возраста. Несмотря на то, что на время мундиаля любые митинги в Екатеринбурге запрещены (исключением являются городские окраины в обеденное время), полиция не увезла активистов в отделение.Акцию с плакатом у областного ведомства проводили двое молодых справедливороссов. Стоя у входа в Заксо, они растянули чёрный тканевый плакат с надписью «Сдохнем на работе». Такую акцию активисты подготовили в связи с сегодняшним голосованием в законодательном органе за принятие новой пенсионной реформы, которая увеличивает пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63 лет.Отметим, что организаторы пикета понимали, что на время мундиаля митинги запрещены, поэтому перед собравшимися снаружи здания депутатами не выступали спикеры и лидеры мнений. Более того, у справедливороссов не было звуковой аппаратуры.Однако даже на такой непримечательный и тихий пикет подоспели стражи порядка. Полиция нагрянула на активистов спустя 10 минут после начала акции. После мирного диалога с организаторами силовики попросили свернуть плакат и предупредить, на каких ещё городских площадках они планируют выступить. После выяснения обстоятельств активисты написали объяснительную и были освобождены.Итоги голосования свердловских депутатов «за» и «против» повышения пенсионного возраста в регионе станут известны позже.