Названы имена «предпочтительных» кандидатов в Общественную палату Свердловской области

Вчера, 25 июня, в Законодательном собрании стартовали собеседования с кандидатами в Общественную палату Свердловской области, которые были выдвинуты региональными НКО и общественными объединениями. На заседании рабочей группы в первый день прослушали всего 14 человек. Потенциальным кандидатам было дано 5 минут на самопрезентацию, в остальное время им предстояло ответить на вопросы.Форма самопрезентации — свободная. Так, например, руководитель Свердловской региональной молодежной общественной организации «МАЙ» Гузель Аиткулова продемонстрировала результаты работы организации на месте — рабочей группе общественница показала книги, которые издает «МАЙ», и газету для молодежи «Плотинка».Впрочем, больше из кандидатов никто ничего предметного так и не продемонстрировал. Зато они рассказывали о своей деятельности и на пальцах объясняли результаты. А некоторые, как Евгений Белоносов (СРОО «Многодетные семьи Урала») например, решили даже рассказать краткую биографию.Стоит отметить, что немногим потенциальным кандидатам в Общественную палату области пришлось рассказывать о себе. Некоторым члены рабочей группы в открытую заявляли, что самопрезентация не нужна, потому что «и так все понятно». К таким «счастливчикам» относятся Феликс Бадаев («Медицинская палата Свердловской области») и Александр Бухгамер («Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение»).Некоторые кандидаты на места в Общественной палате, такие как Анатолий Гагарин (ассоциация «Институт политических исследований и гуманитарных проектов») и Елена Зверева («Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи»), заявили, что о выступлении их никто не предупреждал, поэтому ни к чему подобному они не готовились. Впрочем, правильно сделали. Например, член рабочей группы депутат ЗССО Александр Ивачев на заседании прямо заявил о поддержке Зверевой, которая помимо прочего является членом Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области.А некоторым задавали и особые вопросы. Так, например, у кандидата Татьяны Кансафаровой (СРОО «Ассоциация руководителей и членов по управлению человеческими ресурсами») сразу спросили, в какой комиссии Общественной палаты ей бы хотелось работать. Правда, Кансафарова не смогла ответить на этот вопрос.Как признался руководитель группы, член комитета по региональной политике и развитию МСУ Анатолий Сухов в конце заседания рабочей группы, предпочтения к конкретным кандидатам все же есть. Так, например, среди всех Сухов выделил Бадаева, Бухгамера и госпожу Звереву. «Люди все достойные, но нужно выбирать по каким-то критериям», — отметил он. А к критериям отнес территориальный охват, в рамках которого осуществляется работа кандидата, а также его желаемая и уже реализованная деятельность. А на вопрос, почему все-таки не всем кандидатам в Общественную палату приходилось рассказывать о себе, Сухов ответил: «Если человек всегда находится с нами на заседании Заксобрания и в комитете участвует, то что у него спрашивать?» Ну а если все же кто-то из рабочей группы не знает о таком «предпочтительном» кандидате ничего, то, по словам Сухова, «в материалах есть вся информация о кандидате и организации, можно посмотреть».Отметим, что 28 июня состоится рейтинговое голосование по всем кандидатам, по итогам которого «лучшие» будут предложены комитету для рассмотрения и последующего утверждения. Всего в списке кандидатов в Общественную палату Свердловской области 42 человека. Из них депутатам регионального парламента предстоит выбрать 14 кандидатов, еще 14 назначит губернатор.