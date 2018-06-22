В Екатеринбург на матч Мексика — Швеция летит чрезвычайный шведский посол

15:13 | 26.06.2018

newsae.ru

Чрезвычайный и полномочный представитель Швеции в России Петер Эриксон летит на матч в Екатеринбург, чтобы посетить завтра игру национальной сборной.



В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что в программе дипломата запланирована встреча с губернатором региона Евгением Куйвашевым. Предварительно известно, что официальные лица обсудят детали проведения Дней Швеции на Среднем Урале, которые состоятся этой осенью.



Напомним, игра между сборными Мексики и Швеции состоится завтра на «Екатеринбург Арене», в 19:00.