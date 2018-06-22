В Екатеринбурге из реки Исети выловили скамейки, урны и велосипед

15:01 | 26.06.2018

fotokto.ru

Сегодня власти Екатеринбурга расчистили главную городскую реку Исеть в районе улицы Декабристов. Помимо прочего, в улове очистителей оказались скамейки, урны, велосипед и тележки из супермаркетов. Об этом сообщают активисты «Гражданского патруля». Они исследуют берега родной реки и сообщают о находках администрации Екатеринбурга, чтобы чиновники навели порядок на дне.



Общественники отмечают, что давно просили убрать мусор, резиновые покрышки и баннеры из-под моста через реку на улице Декабристов, вокруг него и в окрестностях, а также вывезти железобетонные изделия из русла Исети. После жалобы городская мэрия пригласила экологов, которые расчистили данный участок.



Теперь волонтёры организации намерены исследовать берега Исети в центре Екатеринбурга, на Уктусе и Химмаше.