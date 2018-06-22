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14:50 | 26.06.2018

Фото: 2do2go.ru

Процесс пошёл. Часть земли под ЦПКиО депутаты Заксобрания передали Екатеринбургу

Сегодня состоялось очередное знаковое событие для ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили передачу городской администрации трех земельных участков на территории ЦПКиО, ранее принадлежавших региону. Проект решения депутатам представил исполняющий обязанности главы МУГИСО Сергей Зырянов.

Вопрос о передаче земли, которая до сей поры находится в собственности региона, администрации Екатеринбурга стоит давно. Городские власти говорят, что не хотят вкладывать деньги из городского бюджета в развитие «чужой» территории, передача земель необходима для того, чтобы развивать парк, утверждают чиновники мэрии. Директор парка Роман Шадрин также неоднократно заявлял, что развитию объекта мешает статус особо охраняемой природной территории, который власти Екатеринбурга частично смогут снять только после передачи земли городу.

В ходе сегодняшнего обсуждения у части депутатов снова возникли вопросы о том, не будет ли застроена территория парка жилыми зданиями или другими крупными объектами после снятия статуса особо охраняемой природной территории.

«Есть 18-й кадастровый участок, где сейчас главная аллея. Екатеринбург планирует на этом участке создать аттракционы, возможно объекты капитального строительства по типу парка Горького в Москве. Изменение статуса будет проводиться с согласия министерства природы. Я говорил вчера с Кожемяко (первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко. — Прим.), он подтверждает, что будет в лучшем случае меняться статус одного участка. Линейные объекты можно создавать, не меняя статус. Туалеты могут создавать, не меняя статус», — ответил на сомнения депутатов Сергей Зырянов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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