В Екатеринбурге дело об избиении подростка с ДЦП в торговом центре передано в суд

14:42 | 26.06.2018

gorodskoyportal.ru

В ближайший понедельник, 2 июля, мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга рассмотрит дело об избиении инвалида с ДЦП в торговом центре «Алатырь». Об этом на своей странице в соцсети сообщила представитель потерпевшего.



Как ранее писали «ВВ», 13 мая в ТРЦ «Алатырь» мужчина с развитой мускулатурой и бейджем охранника магазина бытовой техники Media Markt напал на подростка-инвалида, когда тот выходил из магазина. По данным очевидцев, предполагаемый охранник схватил его за шиворот и протащил через три этажа до велопарковки. У пострадавшего были зафиксированы ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы и повреждение связок левой стопы.



По данному факту было возбуждено административное дело по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 5 до 30 тысяч рублей либо административного ареста на срок от 10 до 15 суток.