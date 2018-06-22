В Екатеринбурге ограничат движение троллейбусов и трамваев, будьте внимательны

13:26 | 26.06.2018

Фото: transit.parovoz.com

Как сообщает пресс-служба городского Трамвайно-троллейбусного управления (ТТУ), в период с 28 июня по 12 июля, в связи с выполнением дорожных работ, будут введены ограничения в движении троллейбусов по улице Белинского.



Движение по улице Белинского, в этот период, будет перекрываться на участке от пересечения с улицей Щорса до конечных остановок «Химмаш», «Табачная фабрика «Альвис» и «Ботаническая», с 22:00 до 06:00 ежедневно. Это повлияет на работу троллейбусных маршрутов, идущих от улицы Щорса: №№ 1, 6 до остановки «Химмаш», № 9 до остановки «Табачная фабрика «Альвис» и №№ 15, 20 до остановки «Ботаническая».



Также, с 2:30 29 июня до 1:00 30 июня будет закрыто трамвайное движение по улице Блюхера, на участке от улицы Гагарина до станции «Шарташ». Там будет проходить капитальный ремонт трамвайных путей. Трамваи маршрутов № 4, № 16, № 18 и № 20 на этот период времени будут направлены в объезд.



Администрация ТТУ приносит извинения за доставленные неудобства и просит жителей города быть внимательными при планировании своих поездок.