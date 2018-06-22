Первые прошедшие проверку на безопасность пляжи появились в Свердловской области

12:29 | 26.06.2018

Фото: ngo44.ru

Неожиданно нагрянувшее на Средний Урал лето, похоже, врасплох застало владельцев пляжей. Так, этим летом сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) получили первые три заявки на приёмку пляжей.



Стоит отметить, что все подавшие заявки подготовились к проверке серьёзно. Заявленные ими места отдыха у воды после проверки признаны безопасными, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Так, в списке безопасных пляжей пока числятся: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, пляж в «Кемпинге» на Московском тракте Первоуральского ГО и пляж базы отдыха «Сосновый бор».



По мере поступления новых заявок от муниципальных образований и собственников пляжей сотрудники инспекции продолжат свою работу по проверке мест отдыха у воды.



Кроме того, в Свердловской области дан старт первому этапу межведомственной профилактической акции «Вода — безопасная территория», целью которой является повышение культуры безопасного поведения населения при отдыхе на водоемах в летний период.



Акция будет проводиться в 3 этапа: 25 июня — 1 июля, 23–29 июля, 27 августа — 2 сентября. Разъяснительную и надзорную работу будут проводить не только специалисты МЧС России, к ней также подключатся сотрудники правоохранительных органов, представители местной власти, организации, ведомства, сельские старосты, общественность.