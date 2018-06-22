Директор серовской управляющей компании попался на контрафакте

11:49 | 26.06.2018

В Серове перед судом предстанет директор ООО «Управляющая компания «Теплый Дом», обвиняемый в незаконном использовании контрафактного программного обеспечения, установленного на шести офисных компьютерах. По версии следствия, мужчина использовал его в целях избежания материальных затрат при осуществлении коммерческой деятельности.



О недопустимости незаконного использования объектов авторского права руководитель управляющей компании был проинформирован в январе 2018 года сотрудниками полиции, которыми было внесено представление о необходимости принятия мер по устранению возможного незаконного использования программ в деятельности управляющей компании, но обвиняемый «не услышал» правоохранителей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело направлено для рассмотрения в Серовский районный суд. Мужчине вменяется преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ («Незаконное использование объектов авторского права, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.