В Екатеринбурге будут судить телефонного «разводилу»

10:18 | 26.06.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в телефонном мошенничестве. По версии следствия, обвиняемый в декабре 2017 года подделал удостоверение сотрудника полиции, которое впоследствии использовал для совершения мошеннических действий в отношении 14 пожилых граждан.



Так, в период времени с декабря 2017 года по январь 2018 года обвиняемый совместно с неустановленным лицом осуществлял телефонные звонки на телефон потерпевших и, представляясь полицейским, сообщал потерпевшим ложную информацию о совершенном их близким родственником дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, предлагая прекратить административное и уголовное преследование за денежное вознаграждение. После чего обвиняемый подъезжал к потерпевшим (пожилым гражданам), предъявляя поддельное удостоверение сотрудника полиции, и забирал денежные средства.



Общая сумма ущерба от мошеннических действий составила 927,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Мужчине вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также в крупном размере, подделка удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования и покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Екатеринбурга. Подсудимому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.