Областной материнский капитал предлагают потратить на газификацию

10:08 | 26.06.2018

Жители Свердловской области получили возможность газифицировать свои дома с использованием регионального материнского капитала.



«Начиная с этого года владельцы сертификатов на областной маткапитал могут использовать эти средства на разработку проектной документации, приобретение и монтаж газового оборудования, а также на проведение пусконаладочных работ и непосредственное подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения», — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По его словам, приобретение газового оборудования допускается только в рамках договора о подключении к сетям. Согласованные формы таких договоров жители муниципалитетов могут получить в территориальных управлениях социальной политики и газораспределительных организациях.



Решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявки принимается в течение тридцати календарных дней с момента ее регистрации, перечисление средств — не позднее чем через 2 месяца.